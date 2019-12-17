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10 Milyon TL’lik boşanma! Ayrılıklarıyla 2019’a damga vurdular!
Evlilik kararı alarak mutluluğa imza attılar... Günler, aylar hatta yıllarca aynı evi paylaştılar. Yaşadıkları ilişkilerle gündeme damga vuran ünlü isimler ayrılıklarıyla da magazin gündemine oturdular. Günler, aylar hatta yıllarca aynı evi paylaşsalar da kimi 36 saatte evliliğini noktaladı kimi çoluk çocuğa karıştı. Ancak evlilikleri yolunda gitmedi. Kimi ihanete uğradı, kimi birbiriyle geçinemedi bazıları ise nikâh masasına erken oturduğunu fark etti. İşte 2019'da boşanmalarıyla magazin gündemine oturan ünlü isimler...
Giriş Tarihi: 17.12.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 12:20
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