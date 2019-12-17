10 Milyon TL’lik boşanma! Ayrılıklarıyla 2019’a damga vurdular!

ÖZCAN DENİZ-FEYZA AKTAN

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018 yılında sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti. 15 ay evli kaldıktan sonra Özcan Deniz, haziran ayında boşanma davası açarak oğlu Kuzey'in velayetini de istedi. Çift kısa bir süre sonra tek celsede boşandı. Boşanan çift bir süre boşandıktan sonra da birlikte olmaya devam etti. Geçen günlerde Özcan Deniz ile ilgili ortaya farklı bir iddia atıldı. İddiaya göre Özcan Deniz Feyza Aktan'dan, Aslı Enver gibi giyinmesini, saçlarını da onun gibi kestirmesini istiyordu. Bu iddianın ortaya çıkması ikilinin arasını yine açtı.

