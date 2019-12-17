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10 Milyon TL’lik boşanma! Ayrılıklarıyla 2019’a damga vurdular!

Evlilik kararı alarak mutluluğa imza attılar... Günler, aylar hatta yıllarca aynı evi paylaştılar. Yaşadıkları ilişkilerle gündeme damga vuran ünlü isimler ayrılıklarıyla da magazin gündemine oturdular. Günler, aylar hatta yıllarca aynı evi paylaşsalar da kimi 36 saatte evliliğini noktaladı kimi çoluk çocuğa karıştı. Ancak evlilikleri yolunda gitmedi. Kimi ihanete uğradı, kimi birbiriyle geçinemedi bazıları ise nikâh masasına erken oturduğunu fark etti. İşte 2019'da boşanmalarıyla magazin gündemine oturan ünlü isimler...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 12:20
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10 Milyon TL’lik boşanma! Ayrılıklarıyla 2019’a damga vurdular!

ÖZCAN DENİZ-FEYZA AKTAN

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018 yılında sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti. 15 ay evli kaldıktan sonra Özcan Deniz, haziran ayında boşanma davası açarak oğlu Kuzey'in velayetini de istedi. Çift kısa bir süre sonra tek celsede boşandı. Boşanan çift bir süre boşandıktan sonra da birlikte olmaya devam etti. Geçen günlerde Özcan Deniz ile ilgili ortaya farklı bir iddia atıldı. İddiaya göre Özcan Deniz Feyza Aktan'dan, Aslı Enver gibi giyinmesini, saçlarını da onun gibi kestirmesini istiyordu. Bu iddianın ortaya çıkması ikilinin arasını yine açtı.

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10 Milyon TL’lik boşanma! Ayrılıklarıyla 2019’a damga vurdular!

EZGİ EYÜBOĞLU-KAAN YILDIRIM

2013 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Ulan İstanbul dizisiyle aşkları başlayan Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüpoğlu, 2016 yılında evlendi. Birbirine çok yakışan çiftin, haziran ayında ortak bir açıklamayla aldığı boşanma kararı sevenlerini şaşırttı.

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10 Milyon TL’lik boşanma! Ayrılıklarıyla 2019’a damga vurdular!

SERDAR ORTAÇ-CHLOE LOUGHNAN BOŞANDI

2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Laughnan'ın evlendikleri günden beri sürekli boşanacakları konuşuluyordu. Çift her seferinde boşanma haberlerini yalanladı ta ki 2019 ağustos ayına kadar. Çift ağustosta resmi olarak boşandı. Chloe Laughnan, Serdar Ortaç'tan 1 Milyon TL tazminat istedi.

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10 Milyon TL’lik boşanma! Ayrılıklarıyla 2019’a damga vurdular!

AKASYA ASILTÜRKMEN-SERDAR ÖZERMAN BOŞANDI

2016 yılında kızı Pera'ya 22 haftalık hamileyken Serdar Özerman ile nikah masasına oturan Akasya Asıltürkmen, eşiyle aldığı ortak kararla 2019 yılında tek celsede boşandı.

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10 Milyon TL’lik boşanma! Ayrılıklarıyla 2019’a damga vurdular!

DEMET ŞENER-İBRAHİM KUTLUAY

11 yıllık evliliklerinin ardından çekişmeli boşanma davası İstinaf mahkemesinde olan eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay "anlaşmalı" olarak boşandı.İbrahim Kutluay Demet Şener'e nafaka ödemiyor ama çocuklarına 32 bin 500 TL ödüyor. Öte yandan İbrahim Kutluay, Demet Şener'e 3 milyon TL de tazminat ödedi.