01 Mayıs 2023, Pazartesi
1 haftada tığ gibi yapan Hande Erçel diyeti! O eski halinden eser kalmadı! Asıl o formül dikkat çekti! Zayıflığından ise...
1 haftada 5 kilo vermişti! Hande Erçel'in zayıflık sırrını verdi. Şimdilerde fit gürüntüsüyle adından söz ettiren oyuncu Hande Erçel'in nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. Kariyerinin ilk yıllarında özellikle yanaklarındaki kilosuyla gündeme gelen Erçel, yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, düzgün fiziğiyle görenleri kıskandırıyor. İşte, Hande Erçel'i dal gibi zayıflatan diyet...
Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 09:48
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