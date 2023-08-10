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Haberler Galeri Yüzde 25 zam + 10 bin TL ek ödeme verilecek! Emekliye sevindiren duyuru! 7.500 TL ve üzeri maaş alanlar...

Yüzde 25 zam + 10 bin TL ek ödeme verilecek! Emekliye sevindiren duyuru! 7.500 TL ve üzeri maaş alanlar...

Emekliye promosyon müjdesi! Temmuz ayında yapılan maaş zammı sonrası bankalar promosyon yarışına girmiş durumda. Bankaların 10 .000 TL'ye kadar çıkan promosyon fırsatları hala devam ediyor. Birçok banka, 5 bin liradan 10 bin liraya varan promosyon fırsatları sunuyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte, güncel Ağustos 2023 promosyon tutarları...

Giriş Tarihi: 10.08.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 14:08
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Yüzde 25 zam + 10 bin TL ek ödeme verilecek! Emekliye sevindiren duyuru! 7.500 TL ve üzeri maaş alanlar...

Ağustos ayı banka promosyon ödemeleri güncellendi! Emekli promosyonu veren bankalar listesi, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan emekli ve memur maaşlarındaki zam, bankaları da harekete geçirdi ve yeni teklifleri açıklamaya başladılar. İşte, banka banka promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yüzde 25 zam + 10 bin TL ek ödeme verilecek! Emekliye sevindiren duyuru! 7.500 TL ve üzeri maaş alanlar...

YAPI KREDİ

1 Ağustos 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenler 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

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Yüzde 25 zam + 10 bin TL ek ödeme verilecek! Emekliye sevindiren duyuru! 7.500 TL ve üzeri maaş alanlar...

İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

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Yüzde 25 zam + 10 bin TL ek ödeme verilecek! Emekliye sevindiren duyuru! 7.500 TL ve üzeri maaş alanlar...

ING

ING, emekli aylığına göre farklı promosyonlar veriyor. 3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) aylık geliri olanlara 5.100 TL, 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 5.950 TL, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 7.650 TL ve 10.000 TL ve üzeri aylık geliri olanlara 8.500 TL nakit promosyon sunuyor.

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Yüzde 25 zam + 10 bin TL ek ödeme verilecek! Emekliye sevindiren duyuru! 7.500 TL ve üzeri maaş alanlar...

AKBANK

Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye varan promosyon veriyor. Bu promosyondan faydalanmak için emeklilerin maaşını 3 yıl boyunca Akbank'tan almaları gerekmektedir.

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