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Haberler Galeri YÖK tercih robotu 2022: YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

YÖK tercih robotu 2022: YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

YKS tercih robotu, üniversite tercihlerinin yaklaşmasıyla birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bu yıl 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen 2022-YKS'ye milyonlarca aday katıldı. u yıl barajın kaldırılmasının ardından TYT'de puanı hesaplanan ve 100 ile üstü puan alan aday sayısı 2 milyon 911 bin 511 oldu. YKS sonuçlarına göre tercih yapacak olan adaylar, kaç puanla hangi bölüme gidilebileceğini araştırıyor. Peki, 2022 YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 16:38
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YÖK tercih robotu 2022: YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

Kaç puanla hangi üniversiteye girebilirim? sorusu, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. YKS tercihleri için geri sayım başlarken, sınav sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler, kazandıkları puanlara göre tercih yapacaklar. YKS tercih sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK tercih robotu 2022: YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

Bu yıl barajın kaldırılmasının ardından TYT'de puanı hesaplanan ve 100 ile üstü puan alan aday sayısı 2 milyon 911 bin 511 oldu. Bu adaylar, TYT puan türü ile üniversite tercihi yapabilecek.

Bunun yanında, AYT sayısal puan türünde 1 milyon 429 bin 833, AYT sözel puan türünde 1 milyon 494 bin 79, AYT eşit ağırlık puan türünde 1 milyon 780 bin 135 ve YDT puan türünde 123 bin 163 adayın puanı hesaplandı. Bu adaylar da AYT ile yerleştirme yapılan alanlar için tercihte bulunabilecek.

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YÖK tercih robotu 2022: YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

KAÇ PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

YÖK Atlas tercih robotu üzerinden, kaç puanla hangi üniversiteye girilebileceği konusunda detaylar yer alıyor. YKS puanınıza göre, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ile taban puanlar listesini sorgulayabilirsiniz.

YKS 2 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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YÖK tercih robotu 2022: YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Bugün erişime açılan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmıştır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

ÖN BİLGİ AMAÇLI YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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YÖK tercih robotu 2022: YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.