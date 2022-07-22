HaberlerGaleriYÖK tercih robotu 2022: YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?
YÖK tercih robotu 2022: YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?
YKS tercih robotu, üniversite tercihlerinin yaklaşmasıyla birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bu yıl 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen 2022-YKS'ye milyonlarca aday katıldı. u yıl barajın kaldırılmasının ardından TYT'de puanı hesaplanan ve 100 ile üstü puan alan aday sayısı 2 milyon 911 bin 511 oldu. YKS sonuçlarına göre tercih yapacak olan adaylar, kaç puanla hangi bölüme gidilebileceğini araştırıyor. Peki, 2022 YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte haberin detayları...