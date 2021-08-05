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Haberler Galeri YÖK Atlas YKS tercih robotu: 2021 YKS üniversite taban puan sorgulama! 200-240-250-320 kaç puanla hangi üniversiteye girilir?

YÖK Atlas YKS tercih robotu: 2021 YKS üniversite taban puan sorgulama! 200-240-250-320 kaç puanla hangi üniversiteye girilir?

YKS tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır? 2021 YKS tercih süreci bugün başlıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, bugünden itibaren tercih bildiriminde bulunabilecek. Her tercih döneminde olduğu gibi bu sene de YÖK Atlas tercih robotu ön plana çıkıyor. YÖK'ün Ön Lisans ve Lisans Atlası ile tercih işlemleri kolaylaşıyor. Peki, 2021 YKS üniversite taban puan sorgulama nasıl yapılır? 200-240-250-320 kaç puanla hangi üniversiteye girilir? Tercih detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 09:40
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YÖK Atlas YKS tercih robotu: 2021 YKS üniversite taban puan sorgulama! 200-240-250-320 kaç puanla hangi üniversiteye girilir?

YÖK Atlas YKS tercih robotu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ön lisans ve lisans programlarına tercih yapacak öğrenciler heyecan içinde tercih detaylarını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre yapılacak tercih işlemleri YÖK Atlas tercih robotu ile daha kolay hale geliyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 YKS üniversite taban puan sorgulama nasıl yapılır? 200-240-250-320 kaç puanla hangi üniversiteye girilir? İşte 2021 YÖK Atlas YKS tercih robotu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK Atlas YKS tercih robotu: 2021 YKS üniversite taban puan sorgulama! 200-240-250-320 kaç puanla hangi üniversiteye girilir?

KAÇ PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİRİLİR? YÖK ATLAS TERCİH ROBOU

YÖK'ün tercih robotu sayfası üzerinden kaç puanla hangi üniversiteye gidilebileceğini sorgulayabilirsiniz. Aşağıdaki linklere tıklayarak lisans ve ön lisans programları için tercih sihirbazını kullanabilirsiniz.

YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

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YÖK Atlas YKS tercih robotu: 2021 YKS üniversite taban puan sorgulama! 200-240-250-320 kaç puanla hangi üniversiteye girilir?

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

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YÖK Atlas YKS tercih robotu: 2021 YKS üniversite taban puan sorgulama! 200-240-250-320 kaç puanla hangi üniversiteye girilir?

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

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YÖK Atlas YKS tercih robotu: 2021 YKS üniversite taban puan sorgulama! 200-240-250-320 kaç puanla hangi üniversiteye girilir?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.