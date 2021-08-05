YÖK Atlas YKS tercih robotu: 2021 YKS üniversite taban puan sorgulama! 200-240-250-320 kaç puanla hangi üniversiteye girilir?

YKS tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır? 2021 YKS tercih süreci bugün başlıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, bugünden itibaren tercih bildiriminde bulunabilecek. Her tercih döneminde olduğu gibi bu sene de YÖK Atlas tercih robotu ön plana çıkıyor. YÖK'ün Ön Lisans ve Lisans Atlası ile tercih işlemleri kolaylaşıyor. Peki, 2021 YKS üniversite taban puan sorgulama nasıl yapılır? 200-240-250-320 kaç puanla hangi üniversiteye girilir? Tercih detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.08.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL