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Haberler Galeri YKS baraj puanı 2023 | Kalktı mı, var mı? YKS baraj puanı kaç? ÖSYM Üniversite Sınavından en az kaç puan almalıyım?

YKS baraj puanı 2023 | Kalktı mı, var mı? YKS baraj puanı kaç? ÖSYM Üniversite Sınavından en az kaç puan almalıyım?

YKS heyecanı öğrencileri sararken bir yandan da abraj puanı araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanı araştırılmaya başlandı. Bu yıl içerisinde YKS'ye(AYT, TYT, YDT) girecek öğrenciler aldıkları puanlara göre üniversitelerin ilgili bölümlermine yerleöşecek. Ancak tercih yapılabilmesi için belirli bir puanın üstünde yapmak gerekiyor. Peki ÖSYM YKS'den en az kaç puan almalıyım?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2023 11:48
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YKS baraj puanı 2023 | Kalktı mı, var mı? YKS baraj puanı kaç? ÖSYM Üniversite Sınavından en az kaç puan almalıyım?

YKS heyecanı öğrencileri sararken bir yandan da baraj puanı araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanı araştırılmaya başlandı. Bu yıl içerisinde YKS'ye (AYT, TYT, YDT) girecek öğrenciler aldıkları puanlara göre üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşecek. Ancak tercih yapılabilmesi için belirli bir puanın üstünde yapmak gerekiyor. Peki ÖSYM YKS'den en az kaç puan almalıyım?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS baraj puanı 2023 | Kalktı mı, var mı? YKS baraj puanı kaç? ÖSYM Üniversite Sınavından en az kaç puan almalıyım?

YKS BARAJ KALKTI MI?

Geçtiğimiz sene SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştı.

Bu sene baraj puanı yer alıyor.

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YKS baraj puanı 2023 | Kalktı mı, var mı? YKS baraj puanı kaç? ÖSYM Üniversite Sınavından en az kaç puan almalıyım?

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

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YKS baraj puanı 2023 | Kalktı mı, var mı? YKS baraj puanı kaç? ÖSYM Üniversite Sınavından en az kaç puan almalıyım?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

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YKS baraj puanı 2023 | Kalktı mı, var mı? YKS baraj puanı kaç? ÖSYM Üniversite Sınavından en az kaç puan almalıyım?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.