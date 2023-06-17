17 Haziran 2023, Cumartesi
YKS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ? 2023 Üniversite sınavında TYT-ADT-YDT yanlış doğruyu götürüyor mu? ÖSYM YKS kılavuzu
YKS'de 4 yanlış bir doğruyu götürüyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor. Temel Yeterlilik Sınavı'ndan (TYT) çıkan öğrenciler notlarını hesaplamak için detayları araştırmaya başladı. Yanlışın doğruyu götürüp götürmediği merak edilenler arasında yer alıyor. Peki 2023 üniversite sınavında TYT-ADT-YDT yanlış doğruyu götürüyor mu?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 12:55
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