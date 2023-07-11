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Haberler Galeri Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye yüzde 25 zam! Kök aylık da değişecek! Aylık 7 bin 616 TL - 9 BİN 877 TL arası alanlar…

Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye yüzde 25 zam! Kök aylık da değişecek! Aylık 7 bin 616 TL - 9 BİN 877 TL arası alanlar…

Milyonların beklediği Temmuz maaş zammı, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Emeklilerin Temmuz zammını yüzde 25'e yükselten düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, gözler yeni maaş hesaplamalarını çevrildi. Peki, Temmuz'da kim, ne kadar alacak? İşte, yeni memur, SKK, Bağ-Kur maaşları...

Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 10:28
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Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye yüzde 25 zam! Kök aylık da değişecek! Aylık 7 bin 616 TL - 9 BİN 877 TL arası alanlar…

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2023 Temmuz maaş zammı belli oldu. Memur, SSK, Bağ-Kur maaşları hesaplanarak yeniden güncellendi. Emekliye zam oranı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi. 2023 Temmuz zammı ve memur maaşları için kanun teklifi ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Bu bilgiler doğrultusunda yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. İşte, Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak? İşte, kuruşu kuruşuna yeni maaş hesaplamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye yüzde 25 zam! Kök aylık da değişecek! Aylık 7 bin 616 TL - 9 BİN 877 TL arası alanlar…

DUL VE YETİMLERE DE YANSITILACAK

Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle uygulanacak bu zam halen emekli olanların yanı sıra bu yıl içerisinde emekli olacaklara da yansıtılacak. Dul ve yetim aylıkları da yüzde 25 artırılacak.

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Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye yüzde 25 zam! Kök aylık da değişecek! Aylık 7 bin 616 TL - 9 BİN 877 TL arası alanlar…

KÖK AYLIĞA UYGULANACAK

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 7 bin lira olan, 7 bin 500 lira emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 7 bin liralık kök aylığa yansıtılacak. Bu kişi 8 bin 750 lira almaya başlayacak.

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Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye yüzde 25 zam! Kök aylık da değişecek! Aylık 7 bin 616 TL - 9 BİN 877 TL arası alanlar…

MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 9 BİN 877 TL

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük kök aylık 6 bin 93 lira 18 kuruş idi. Bu aylık taban aylık düzenlemesi kapsamında 7 bin 500 liraya tamamlanarak ödeniyordu. Yüzde 25 Temmuz zammı ile söz konusu kök aylık 7 bin 616 liraya yükselecek.

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Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye yüzde 25 zam! Kök aylık da değişecek! Aylık 7 bin 616 TL - 9 BİN 877 TL arası alanlar…

En düşük memur emeklisi aylığı da yüzde 25'e yükseltilen Temmuz zammı ile birlikte 7 bin 901 lira 66 kuruştan 9 bin 877 liraya çıkacak.