11 Temmuz 2023, Salı
Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye yüzde 25 zam! Kök aylık da değişecek! Aylık 7 bin 616 TL - 9 BİN 877 TL arası alanlar…
Milyonların beklediği Temmuz maaş zammı, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Emeklilerin Temmuz zammını yüzde 25'e yükselten düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, gözler yeni maaş hesaplamalarını çevrildi. Peki, Temmuz'da kim, ne kadar alacak? İşte, yeni memur, SKK, Bağ-Kur maaşları...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 10:28
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