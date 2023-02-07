07 Şubat 2023, Salı
7 Şubat 2023 Yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler? Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.7'lik deprem hangi illeri etkiledi?
Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Şiddeti 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen depremin etkileri hala sürüyor. Artçı depremler devam ederken enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları da bir yanda sürüyor. Peki Kahramanmaraş, Hatay, Adana yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler? İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 07.02.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 08:26
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