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Haberler Galeri 7 Şubat 2023 Yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler? Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.7'lik deprem hangi illeri etkiledi?

7 Şubat 2023 Yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler? Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.7'lik deprem hangi illeri etkiledi?

Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Şiddeti 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen depremin etkileri hala sürüyor. Artçı depremler devam ederken enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları da bir yanda sürüyor. Peki Kahramanmaraş, Hatay, Adana yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 08:26
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Yeni deprem olacak mı? Kahramanmaraş, Hatay, Adana... Artçı deprem nedenleri neler? Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.7’lik deprem hangi illeri etkiledi?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lük deprem 10 ili etkiledi. Gerçekleşen depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken durumdan endişelenen vatandaşlar arama motorlarında "Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu?", "7.7'lik deprem hangi illeri etkiledi?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. Peki tekrar deprem bekleniyor mu? Artçı sarsıntılar neden olur?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni deprem olacak mı? Kahramanmaraş, Hatay, Adana... Artçı deprem nedenleri neler? Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.7’lik deprem hangi illeri etkiledi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında ölü ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında açıklama yaptı. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.

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Yeni deprem olacak mı? Kahramanmaraş, Hatay, Adana... Artçı deprem nedenleri neler? Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.7’lik deprem hangi illeri etkiledi?

ÇOK SAYIDA İLDE BİNALAR YIKILDI

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar felaket bölgesine hareket etti.

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Yeni deprem olacak mı? Kahramanmaraş, Hatay, Adana... Artçı deprem nedenleri neler? Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.7’lik deprem hangi illeri etkiledi?

7.4'LÜK DEPREM HANGİ İLLERİ ETKİLEDİ?

Kahramanmaraş,

Hatay,

Gaziantep,

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Yeni deprem olacak mı? Kahramanmaraş, Hatay, Adana... Artçı deprem nedenleri neler? Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.7’lik deprem hangi illeri etkiledi?

Osmaniye,

Adıyaman,

Adana,