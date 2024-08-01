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YAŞ KARARLARI NE OLACAK? Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları terfi atama isim listesi ne zaman açıklanacak?

1 Ağustos Perşembe günü Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yapılacak olan terfi ve atamaları, emekliye sevk işlemlerini ve görev sürelerinin uzatılmasını içeren önemli gündem maddelerini ele alınacak.

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 10:42 Güncelleme: 01.08.2024 10:43
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YAŞ KARARLARI NE OLACAK? Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura YAŞ kararları terfi atama isim listesi ne zaman açıklanacak?

YAŞ toplantısında, albayların terfi işlemleri ve mevcut generallerin görev sürelerinin uzatılması konuları öne çıkacak. Ayrıca, bazı generallerin yeni görevlere atanması veya emekliye sevk edilmesi kararları da gündemde yer alıyor.

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YAŞ KARARLARI NE OLACAK? Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura YAŞ kararları terfi atama isim listesi ne zaman açıklanacak?

YAŞ KARARLARI NE OLACAK?

Her yıl olduğu gibi, YAŞ toplantısı Anıtkabir ziyareti ile başlayacak. 1 Ağustos'taki toplantının ardından, YAŞ kararları ve etkileri hakkında detaylı bilgiler netleşince paylaşılacak.

Çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülen YAŞ'ın kararları Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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YAŞ KARARLARI NE OLACAK? Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura YAŞ kararları terfi atama isim listesi ne zaman açıklanacak?

KİMLER KATILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ toplantısına şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

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YAŞ KARARLARI NE OLACAK? Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura YAŞ kararları terfi atama isim listesi ne zaman açıklanacak?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Şura üyesi olarak YAŞ toplantısında ilk kez yer alacak.

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YAŞ KARARLARI NE OLACAK? Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura YAŞ kararları terfi atama isim listesi ne zaman açıklanacak?

ORGENERALLİK İÇİN TERFİ SIRASINDA 5 İSİM VAR

Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneral ve oramirallik için de atama yapılması bekleniyor.