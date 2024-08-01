01 Ağustos 2024, Perşembe
YAŞ KARARLARI NE OLACAK? Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları terfi atama isim listesi ne zaman açıklanacak?
1 Ağustos Perşembe günü Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yapılacak olan terfi ve atamaları, emekliye sevk işlemlerini ve görev sürelerinin uzatılmasını içeren önemli gündem maddelerini ele alınacak.
Giriş: 01.08.2024 10:42 Güncelleme: 01.08.2024 10:43
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