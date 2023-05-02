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Yarısı Bizden Kampanyası'na nasıl başvurulur, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!
"Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Söz konusu kampanyayla evini yenilemek isteyenlere yüzde 0.74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlanacak. 'Yarısı Bizden' kampanyası detaylarını açıklayan Bakan Murat Kurum, konutların en geç 2 yıl içerisinde teslim edileceğini belirtti. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.05.2023 16:45Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 16:51