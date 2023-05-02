Yarısı Bizden Kampanyası’na nasıl başvurulur, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

Yarısı Bizden kampanyası başvurusu için; e-Devlet ekranında "Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanya Başvurusu" sekmesi üzerinden yapılan başvurularda başvuruların hak sahipleri tarafından yapılması gerekiyor. Ayrıca başvurularda bina fotoğrafının da sisteme yüklenilmesi talep ediliyor.

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