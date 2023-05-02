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Haberler Galeri Yarısı Bizden Kampanyası'na nasıl başvurulur, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

Yarısı Bizden Kampanyası'na nasıl başvurulur, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

"Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Söz konusu kampanyayla evini yenilemek isteyenlere yüzde 0.74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlanacak. 'Yarısı Bizden' kampanyası detaylarını açıklayan Bakan Murat Kurum, konutların en geç 2 yıl içerisinde teslim edileceğini belirtti. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.05.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 16:51
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Yarısı Bizden Kampanyası’na nasıl başvurulur, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

"Yarısı Bizden kampanyasına nasıl başvurulur?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Evini yenilemek isteyenler başvurular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konutların en geç 2 yıl içerisinde teslim edileceğini duyuran Bakan Murak Kurum'un açıklamaları sonrası vatandaşlar, Yarısı Bizden Kampanyası şartlarını araştırmaya başladı. İşte, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası hakkında tüm bilgiler...

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Yarısı Bizden Kampanyası’na nasıl başvurulur, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NA NASIL BAŞVURULUR?

Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanyası 26 Nisan tarihi itibarıyla başladı. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen Yarısı Bizden kampanyasına ilk 2 günde rekor katılım gerçekleşti.

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Yarısı Bizden Kampanyası’na nasıl başvurulur, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

Yarısı Bizden kampanyası başvurusu için; e-Devlet ekranında "Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanya Başvurusu" sekmesi üzerinden yapılan başvurularda başvuruların hak sahipleri tarafından yapılması gerekiyor. Ayrıca başvurularda bina fotoğrafının da sisteme yüklenilmesi talep ediliyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Yarısı Bizden Kampanyası’na nasıl başvurulur, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

YARISI BİZDEN KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kentsel dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde arasında gerçekleştiriliyor. Buna göre kampanya 29 Mayıs tarihinde sona erecek.

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Yarısı Bizden Kampanyası’na nasıl başvurulur, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

YARISI BİZDEN KAMPANYASI 20 SORU 20 CEVAP

1. BU KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?

İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.