19 Mart 2023, Pazar
Yarın son dakika okullar tatil mi? 20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik ve MEB açıklamaları...
"Yarın son dakika okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sebebiyle birçok ilde eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, bazı illerde eğitimi yeniden başlatsa da hala okulların kapalı olduğu iller var. Peki, Yarın son dakika okullar tatil mi? 20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik ve MEB açıklamaları...
Giriş Tarihi: 19.03.2023 20:12 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 20:12
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