15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yarın okullar tatil mi? 16 Mart tatil olan okulların listesi! Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya MEB ve Valilik açıklamaları...

Yarın okullar tatil mi? 16 Mart tatil olan okulların listesi! Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya MEB ve Valilik açıklamaları...

"Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14-20 Mart tarihli hava tahmin raporu ile deprem bölgesi için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Deprem bölgesinde yer alan Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Veliler ve öğrenciler tatil haberleri için gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya MEB ve Valilik açıklamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 17:01
  • 1
  • 15
Yarın okullar tatil mi? 16 Mart tatil olan okulların listesi! Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya MEB ve Valilik açıklamaları...

16 Mart tatil olan okulların listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sonucu çok sayıda ev ve işyerini su bastı, yollar göle döndü. Valilik okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Peki, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya MEB ve Valilik açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Yarın okullar tatil mi? 16 Mart tatil olan okulların listesi! Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya MEB ve Valilik açıklamaları...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, DERS İŞLENECEK Mİ?

Yarın sadece deprem bölgesindeki Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar kapalı olacak.

  • 3
  • 15
Yarın okullar tatil mi? 16 Mart tatil olan okulların listesi! Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya MEB ve Valilik açıklamaları...

Dün Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Havza ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, resmi özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.'' denilmişti.

  • 4
  • 15
Yarın okullar tatil mi? 16 Mart tatil olan okulların listesi! Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya MEB ve Valilik açıklamaları...

Ayrıca şehir merkezine resmi taşıma ile gelen tüm kademelerdeki öğrenciler 14 Mart günü izinli sayılacaktır. Kavak ilçesinde Emirli İlk-Ortaokulu, Çakallı İlk-Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu ve Akbelen Ortaokulumuzun tamamı ve 19 Mayıs İlk-Ortaokulumuzun taşımalı öğrencileri tatil edilmiştir. Taşımalı öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Ladik ilçe geneli tüm okullarda 14 Mart Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

  • 5
  • 15
Yarın okullar tatil mi? 16 Mart tatil olan okulların listesi! Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya MEB ve Valilik açıklamaları...

Yozgat merkez ile Sorgun, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle de 14 Mart Salı günü için eğitime 1 gün ara verilmişti.