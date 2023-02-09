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Haberler Galeri Yapay deprem yapılabilir mi? ABD savaş gemisi nedir? HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? 7.7, 7.6'lık Gaziantep ve Hatay depremi suni deprem mi?

Yapay deprem yapılabilir mi? ABD savaş gemisi nedir? HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? 7.7, 7.6'lık Gaziantep ve Hatay depremi suni deprem mi?

HAARP teknolojisi suni deprem yapabilir mi sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Bir gün önce İstanbul Kağıthane merkezli deprem ve ardından Gaziantep, Kahramanmaraş depremi beraberinde bir çok soruyu getirdi. Sosyal medya kullanıcıları yapay deprem mümkün mü şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? Yapay deprem yapılabilir mi? ABD savaş gemisi nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 08:27
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Yapay deprem yapılabilir mi? ABD savaş gemisi nedir? HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? 7.7, 7.6’lık Gaziantep ve Hatay depremi suni deprem mi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremle birlikte HAARP teknolojisi yeniden gündeme taşındı. İstanbul Kağıthane merkezli depremin hemen ardından Kahramanmaraş depreminin yaşanması suni deprem mümkün mü sorusunu gündeme taşıdı. Peki HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? Yapay deprem yapılabilir mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yapay deprem yapılabilir mi? ABD savaş gemisi nedir? HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? 7.7, 7.6’lık Gaziantep ve Hatay depremi suni deprem mi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında ölü ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında açıklama yaptı. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.

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Yapay deprem yapılabilir mi? ABD savaş gemisi nedir? HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? 7.7, 7.6’lık Gaziantep ve Hatay depremi suni deprem mi?

ÇOK SAYIDA İLDE BİNALAR YIKILDI

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar felaket bölgesine hareket etti.

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Yapay deprem yapılabilir mi? ABD savaş gemisi nedir? HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? 7.7, 7.6’lık Gaziantep ve Hatay depremi suni deprem mi?

BİR GÜN ÖNCE KAĞITHANE DEPREMİ

İstanbul'da dün saat 03.15'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Kâğıthane, büyüklüğünü 3.0, derinliğini ise 10.66 km olarak açıkladı.

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Yapay deprem yapılabilir mi? ABD savaş gemisi nedir? HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? 7.7, 7.6’lık Gaziantep ve Hatay depremi suni deprem mi?

BÜYÜK VE KORKUTUCU BİR SES DUYULDU

İstanbul'dan çok sayıda kişi, sosyal medyadan deprem sırasında büyük ve korkutucu bir ses duyduklarına dair paylaşım yaptı:

"O ses neydi ya.. Sanki binaya bir şey çarptı gibi oldu"

"Sanki ses bombası gibi bir şeydi. Uğultuyu duydum"

"Deprem miymiş yaa... Ben de bu neyin gürültüsü dedim"

"Güm diye bir ses duydum. Deprem olmuş"