09 Şubat 2023, Perşembe
Yapay deprem yapılabilir mi? ABD savaş gemisi nedir? HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? 7.7, 7.6'lık Gaziantep ve Hatay depremi suni deprem mi?
HAARP teknolojisi suni deprem yapabilir mi sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Bir gün önce İstanbul Kağıthane merkezli deprem ve ardından Gaziantep, Kahramanmaraş depremi beraberinde bir çok soruyu getirdi. Sosyal medya kullanıcıları yapay deprem mümkün mü şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? Yapay deprem yapılabilir mi? ABD savaş gemisi nedir?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 08:27
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