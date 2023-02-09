Yapay deprem yapılabilir mi? ABD savaş gemisi nedir? HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? 7.7, 7.6’lık Gaziantep ve Hatay depremi suni deprem mi?

BÜYÜK VE KORKUTUCU BİR SES DUYULDU

İstanbul'dan çok sayıda kişi, sosyal medyadan deprem sırasında büyük ve korkutucu bir ses duyduklarına dair paylaşım yaptı:

"O ses neydi ya.. Sanki binaya bir şey çarptı gibi oldu"

"Sanki ses bombası gibi bir şeydi. Uğultuyu duydum"

"Deprem miymiş yaa... Ben de bu neyin gürültüsü dedim"

"Güm diye bir ses duydum. Deprem olmuş"