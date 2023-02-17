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Haberler Galeri UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ | Ne demek, nasıl olur? Yüz yüze eğitime devam eden bölümler neler?

UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ | Ne demek, nasıl olur? Yüz yüze eğitime devam eden bölümler neler?

Uygulamalı eğitim veren bölümler neler sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. YÖÇK başkanı Özvar'ın açıklamalarının hemen ardından öğrenciler arama motorlarında "Uygulamalı eğitim ne demek, nasıl olur?", "Teorik ve uygulamalı ders nedir?" sorularını araştırmaya başladı. İşte üniversitelerde uygulamalı eğitim veren bölümler listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 15:39
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UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ | Ne demek, nasıl olur? Teorik ve uygulamalı ders nedir? YÖK Üniversitelerde uygulamalı eğitim veren bölümler listesi

YÖK başkanı Özvar'ın son dakika açıklamalarının hemen ardından öğrenciler üniversitelerde uygulamalı eğitime dair detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Üniversitelerde hangi bölümler yüz yüze eğitime devam edecek?", "Uygulamalı eğitim veren bölümler neler?" soruları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ | Ne demek, nasıl olur? Teorik ve uygulamalı ders nedir? YÖK Üniversitelerde uygulamalı eğitim veren bölümler listesi

UYGULAMALI EĞİTİM YÜZ YÜZE

2022-2023 eğitim öğretim bahar dönemi üniversite eğitim sistemine yönelik son dakika açıklamlarında bulunan YÖK başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

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UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ | Ne demek, nasıl olur? Teorik ve uygulamalı ders nedir? YÖK Üniversitelerde uygulamalı eğitim veren bölümler listesi

Uygulamalı eğitim, öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversitelerde yüz yüze devam edecek.

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UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ | Ne demek, nasıl olur? Teorik ve uygulamalı ders nedir? YÖK Üniversitelerde uygulamalı eğitim veren bölümler listesi

Barınma sıkıntısı olan ya da virüsten dolayı okula gitmekte endişe duyan, şehir dışına memlekete dönen öğrenciler için ise kayıt dondurma imkanı sunulacak.

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UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ | Ne demek, nasıl olur? Teorik ve uygulamalı ders nedir? YÖK Üniversitelerde uygulamalı eğitim veren bölümler listesi

Yüz yüze eğitime başlayan bölümlerde online dersler ya da sınavlar gerçekleşmeyecek.