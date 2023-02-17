HaberlerGaleriUYGULAMALI EĞİTİM MODELİ | Ne demek, nasıl olur? Yüz yüze eğitime devam eden bölümler neler? Teorik ve uygulamalı ders nedir? YÖK Uygulamalı eğitim listesi
UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ | Ne demek, nasıl olur? Yüz yüze eğitime devam eden bölümler neler? Teorik ve uygulamalı ders nedir? YÖK Uygulamalı eğitim listesi
Uygulamalı eğitim veren bölümler neler sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. YÖÇK başkanı Özvar'ın açıklamalarının hemen ardından öğrenciler arama motorlarında "Uygulamalı eğitim ne demek, nasıl olur?", "Teorik ve uygulamalı ders nedir?" sorularını araştırmaya başladı. İşte üniversitelerde uygulamalı eğitim veren bölümler listesi...