Unutkanlığa savaş açıyor! İbn-i Sina’nın ’şifa kaynağı’ dediği baharat! Hafızayı güçlendirmek için aç karnına...

İbn-i Sina'dan unutkanlığı önleyen mucizevi besin! Eski çağlardan beri şifa niyetine kullanılan baharatlar; günümüzde birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösteriyor. Bazı besinler sağlığımızı olumsuz etkilediği gibi bazıları ise adeta ilaç değerinde! İşte, zekayı artıran o baharat...