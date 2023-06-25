HaberlerGaleriUnutkanlığa savaş açıyor! İbn-i Sina'nın 'şifa kaynağı' dediği baharat! Hafızayı güçlendirmek için aç karnına...
Unutkanlığa savaş açıyor! İbn-i Sina'nın 'şifa kaynağı' dediği baharat! Hafızayı güçlendirmek için aç karnına...
İbn-i Sina'nın ilaç reçetesi ortaya çıktı! İbn-i Sina'nın asırlar önce verdiği tavsiyeler son zamanlarda ilgi görmeye başladı. El-Kanun Fi't Tıbb kitabında yazan şifalı bilgiler ilaç niyetine geçiyor. Hemen hemen hepimizin mutfağında yer açtığı o besin meğer hafızayı güçlendiriyormuş... İşte İbn-i Sina'nın unutkanlığı önlemek için tavsiye ettiği o baharat...
Giriş Tarihi: 25.06.2023 08:37Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 08:38