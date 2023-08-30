Üniversiteler 2. Ekim’de mi açılacak, ertelendi mi? YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMA! Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

"Üniversiteler 2. Ekim'de mi açılacak, ertelendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 üniversitelerin açılış tarihi, ilk defa üniversiteye gitmeye hazırlanan birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Bugün üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte, kazandığı üniversite kaydını yaptıran öğrenciler derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Üniversiteler 2. Ekim'de mi açılacak, ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?