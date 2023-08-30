30 Ağustos 2023, Çarşamba
Üniversiteler 2. Ekim'de mi açılacak, ertelendi mi? YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMA! Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?
"Üniversiteler 2. Ekim'de mi açılacak, ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen üniversite açılış takvimi sorgulanırken, üniversitelerin ne zaman açılacağı, 2 Ekim'e ertelenip ertelenmediğine dair merak edilenler arttı. Peki, Üniversiteler 2. Ekim'de mi açılacak, ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?
Giriş Tarihi: 30.08.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 10:01
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