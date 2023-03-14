Üniversite öğrencileri dikkat! Açıklama geldi, hibrit eğitim için o tarihi işaret etti! Erol Özvar son dakika açıkladı! Lisans, önlisans...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi sonrasında 11 ilde eğitim ve öğretime ara verilmişti. Diğer yandan üniversite öğrencileri eğitimlerine online olarak devam ediyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin açılış tarihine yönelik aldıkları kararı duyurdu. Üniversite öğrencileri eğitim ve öğretim yılının yeniden yüz yüze olarak devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Hal böyle olunca, "Üniversiteler ne zaman yüz yüze olacak? Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, YÖK son dakika açıklamaları!