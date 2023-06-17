17 Haziran 2023, Cumartesi
TYT Soru Cevap ANAHTARI! ÖSYM TYT A-B-C-D kitapçığı açıklandı mı? 2023 YKS Temel Yeterlilik Sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır?
YKS TYT sınavı bugün gerçekleşirken öğrenciler arama motorlarında cevap anahtarını araştırmaya başladı. A, B, C, D kitapçıkları şeklinde öğrencilerin önüne gelen kitapçıkların soru ve cevap anahtarı gündemdeki yerini aldı. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken detaylar aratılıyor. Peki TYT A-B-C-D kitapçığı açıklandı mı? 2023 YKS Temel Yeterlilik Sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 12:11
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