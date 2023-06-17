TYT kolay mıydı zor muydu? Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Tarih, Coğrafya soruları nasıldı? YKS TYT 2023 Twitter öğrenci sınav yorumları...

YKS sınav yorumları araştırılmaya başlandı. Sınava giren öğrenciler diğer adayların nasıl bir test süreci geçirdiğini merak ediyorlar. Üniversite için son basamak olan YKS'nin ardından adaylar sınavın zor mu yoksa kolay mı olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Peki TYT Türkçe, matematik, din, kimya, fizik, tarih, coğrafya soruları nasıldı?