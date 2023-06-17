17 Haziran 2023, Cumartesi
TYT kolay mıydı zor muydu? Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Tarih, Coğrafya soruları nasıldı? YKS TYT 2023 Twitter öğrenci sınav yorumları...
TYT kolay mıydı zor muydu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15 ila 13.00 aralığında gerçekleşen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavının diğer adaylar içinde nasıl geçtiğini merak ediyor. İşte YKS TYT 2023 Twitter öğrenci sınav yorumları...
Giriş Tarihi: 17.06.2023 12:26
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6