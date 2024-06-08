08 Haziran 2024, Cumartesi
TYT A-B-C-D-E Cevap Anahtarı 2024 | osym.gov.tr YKS-TYT SORU Cevap Kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?
TYT 2024 sınav soruları ve cevapları için büyük bir heyecan yaşanıyor. Milyonlarca öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda ter dökecek: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Üniversiteye giriş sınavının ilk oturumu olan TYT, Cumartesi günü Türkiye genelinde 81 ildeki sınav merkezlerinde yapılacak. Peki, TYT soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 14:16
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