Türkiye'nin 82. ili olmaya bakın hangi ilçeler daha yakın! 82. il olmaya aday iller listelendi! İşte tam liste...

Türkiye'de 82. il olmaya en yakın ilçeler gündemdeki yerini alırken Devlet Bahçeli'den de heyecanlandıran açıklama geldi. Bahçeli konuya ilişkin, "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." dedi. Vatandaşlar arama motorlarında "Türkiye'de il sayısı 100'e mi çıkacak?" "Hangi ilçeler il olacak?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. İşte il olmaya en yakın ilçelerin listesi...