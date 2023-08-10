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Haberler Galeri Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? Aday ilçeler listesi açıklandı! 82. il olmaya en yakın ilçe...

Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? Aday ilçeler listesi açıklandı! 82. il olmaya en yakın ilçe...

"Türkiye'de 82. il hangisi olacak?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin 81 ilinde 922 ilçe bulunuyor. Ülkemizde bir ilçenin il olabilmesi için belirli kriterler bulunuyor. Bu kriterler genellikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirleniyor. İl olabilme potansiyeline sahip ilçeler, genellikle büyük nüfusa sahip, ekonomik olarak gelişmiş ve merkeze uzaklık açısından avantajlı olan ilçelerdir. 82. il olmaya aday ilçeler bu süreçte merak konusu oldu. İşte, 82. il olmaya aday en yakın ilçeler...

Giriş Tarihi: 10.08.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 08:09
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Türkiye’nin 82. ili hangisi olacak? Aday ilçeler listesi açıklandı! 82. il olmaya en yakın ilçe...

82. il olmaya en yakın ilçelerin listesi belli oldu. Şanlıurfa, Konya, Tekirdağ, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Adana, Mersin, Van, Aydın, Hakkari ve diğer şehirlerde bulunan bazı ilçelerin 82. il olmaya en yakın ilçe oldukları ortaya çıktı. Hal böyle olunca,"82. il olmaya yakın iller hangileri? Hangi ilçe il olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 82. il olmaya aday ilçeler...

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Türkiye’nin 82. ili hangisi olacak? Aday ilçeler listesi açıklandı! 82. il olmaya en yakın ilçe...

Yüksekova, Hakkari

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Türkiye’nin 82. ili hangisi olacak? Aday ilçeler listesi açıklandı! 82. il olmaya en yakın ilçe...

Kahta, Adıyaman

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Türkiye’nin 82. ili hangisi olacak? Aday ilçeler listesi açıklandı! 82. il olmaya en yakın ilçe...

Edremit, Balıkesir

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Türkiye’nin 82. ili hangisi olacak? Aday ilçeler listesi açıklandı! 82. il olmaya en yakın ilçe...

Polatlı, Ankara