Türkiye’de deprem felaketi! 30 saniyede yerle bir etti! İşte binaların önceki ve sonraki halleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve Elbistan ilçesindeki 7.6 şiddetindeki depremler başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman olmak üzere bölgedeki birçok ilde faciaya neden oldu. Binlerce bina yıkılırken ne yazık ki binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatya'da yıkılan binalardan birinin deprem anında yerle bir olduğu anın görüntüsü ve bina için verilmiş olan ilan sosyal medyada gündem oldu.