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Türkiye'de deprem felaketi! 30 saniyede yerle bir etti! İşte binaların önceki ve sonraki halleri
6 Şubat sabahı 7.7 ile sarsılan Kahramanmaraş'taki deprem 10 ilde etkili oldu. Yüzyılın en büyük felaketi olarak kayıtlara geçen deprem, 30 saniyede binaları yerle bir etti. Arama-kurtarma çalışmalarının son sürat devam ettiği bölgede depremden etkilenen binaların önceki ve sonraki hali yürekleri sızlattı.
Giriş Tarihi: 07.02.2023 13:04Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 13:26