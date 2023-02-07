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Türkiye'de deprem felaketi! 30 saniyede yerle bir etti! İşte binaların önceki ve sonraki halleri

6 Şubat sabahı 7.7 ile sarsılan Kahramanmaraş'taki deprem 10 ilde etkili oldu. Yüzyılın en büyük felaketi olarak kayıtlara geçen deprem, 30 saniyede binaları yerle bir etti. Arama-kurtarma çalışmalarının son sürat devam ettiği bölgede depremden etkilenen binaların önceki ve sonraki hali yürekleri sızlattı.

Giriş Tarihi: 07.02.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 13:26
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Türkiye’de deprem felaketi! 30 saniyede yerle bir etti! İşte binaların önceki ve sonraki halleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve Elbistan ilçesindeki 7.6 şiddetindeki depremler başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman olmak üzere bölgedeki birçok ilde faciaya neden oldu. Binlerce bina yıkılırken ne yazık ki binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatya'da yıkılan binalardan birinin deprem anında yerle bir olduğu anın görüntüsü ve bina için verilmiş olan ilan sosyal medyada gündem oldu.

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Türkiye’de deprem felaketi! 30 saniyede yerle bir etti! İşte binaların önceki ve sonraki halleri

"DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR"

Yeşilyurt ilçesindeki 11 katlı bu sitenin Deprem yönetmeliğine uygun olduğu iddia edilirken o sitedeki bloklar saniyeler içerisinde çöktü. O esnada artçı deprem de meydana gelirken çökme anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Türkiye’de deprem felaketi! 30 saniyede yerle bir etti! İşte binaların önceki ve sonraki halleri
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Türkiye’de deprem felaketi! 30 saniyede yerle bir etti! İşte binaların önceki ve sonraki halleri
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Türkiye’de deprem felaketi! 30 saniyede yerle bir etti! İşte binaların önceki ve sonraki halleri