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Haberler Galeri Türkiye PKK'yı sıkıştırdı! Suriye'de sivilleri aralarına katıyorlar | 100 dolar veren kurtuluyor

Türkiye PKK'yı sıkıştırdı! Suriye'de sivilleri aralarına katıyorlar | 100 dolar veren kurtuluyor

Türkiye'nin Suriye'deki terör noktalarına operasyon hazırlığı PKK'yı korkuttu. Köylülerin evlerine giren PKK'lı teröristler her evden 1 erkeği aralarına alıyor. Sivilleri zorlayan hainler aileleri zor durumda bırakıyor. ABD ve Rusya'nın terörle mücadele mutabakatına uymaması da her şeyi Türkiye'nin yapmasına neden oldu. PKK'dan kurtulmak isteyen bazı sivillerin ise 100 dolara rüşvet vererek evlerinde kaldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 13.06.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 12:19
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Türkiye PKK’yı sıkıştırdı! Suriye’de sivilleri aralarına katıyorlar | 100 dolar veren kurtuluyor

Türkiye'nin olası operasyonuyla gündeme gelen Suriye'nin Tel Rıfat ve Münbiç kentlerinden yeni haberler de gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG, her aileden bir kişiyi kendi saflarına alarak sivillerin şehirden ayrılmalarının önüne geçmeye çalışıyor. Bazı sivillerin ise teröristlere rüşvet verdiği belirtiliyor.

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Türkiye PKK’yı sıkıştırdı! Suriye’de sivilleri aralarına katıyorlar | 100 dolar veren kurtuluyor

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de, 2011 yılının ilkbaharında özgürlük ve demokrasi talebiyle başlayan gösteriler, rejimin silahlı müdahalesiyle iç savaşa döndü. Yıllardır süren iç savaşta milyonlarca kişi zorunlu göç ederek başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere gitmek veya Suriye içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

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Türkiye PKK’yı sıkıştırdı! Suriye’de sivilleri aralarına katıyorlar | 100 dolar veren kurtuluyor

İç savaş sırasında terör örgütleri DEAŞ ile PKK/YPG de farklı bölgelerde kontrolü sağlayarak sivilleri göçe maruz bıraktı. Terör örgütlerinin kontrolü sağladıkları bölgelerden yaptıkları saldırılar ile Türkiye sınırındaki kentlerde yaşayanların güvenliğini tehdit etmesiyle TSK tarafından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları düzenlendi.

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Türkiye PKK’yı sıkıştırdı! Suriye’de sivilleri aralarına katıyorlar | 100 dolar veren kurtuluyor

Sınır ötesi harekatlar ile Türkiye sınırında yer alan Suriye'nin Cerablus, Azez, Afrin, Mare, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn kentleri, terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirildi. Harekatlar ile aynı zamanda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde ilan ettiği Cezire ile Afrin kantonlarının birleştirilmesi ile Türkiye sınırında oluşturulması planlanan terör koridoru da sonlandırılmış oldu.

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Türkiye PKK’yı sıkıştırdı! Suriye’de sivilleri aralarına katıyorlar | 100 dolar veren kurtuluyor

1 MİLYON SİVİLE ZORUNLU GÖÇ

PKK/YPG terör örgütü, 2016 yılı Şubat ayında Rusya'nın desteğiyle Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat'ta kontrolü ele geçirdi. Terör örgütü, daha sonra Tel Rıfat ve kırsalındaki köylerde yaşayan 250 bin sivili, uyguladığı baskı ile göçe zorladı. Sivillerin ayrılması ile boşalan kente daha sonra Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin kentinden göç eden PKK/YPG yanlıları yerleşti.