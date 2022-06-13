Türkiye PKK'yı sıkıştırdı! Suriye'de sivilleri aralarına katıyorlar | 100 dolar veren kurtuluyor

Türkiye'nin Suriye'deki terör noktalarına operasyon hazırlığı PKK'yı korkuttu. Köylülerin evlerine giren PKK'lı teröristler her evden 1 erkeği aralarına alıyor. Sivilleri zorlayan hainler aileleri zor durumda bırakıyor. ABD ve Rusya'nın terörle mücadele mutabakatına uymaması da her şeyi Türkiye'nin yapmasına neden oldu. PKK'dan kurtulmak isteyen bazı sivillerin ise 100 dolara rüşvet vererek evlerinde kaldığı öğrenildi.