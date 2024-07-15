15 Temmuz'un seyrini değiştiren kahraman! Şehit Ömer Halidemir'in kabrine ziyaretçi akını

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir verdiği destansı mücadeleyle tarih yazdı. Vatanına ihanet eden Semih Terzi'yi öldüren şehit Ömer Halisdemir bayrağını ve vatanının şerefini canı pahasına korudu.15 Temmuz hain darbe gecesinin yıl dönümünde Türk milleti Şehit Ömer Halisdemir'i unutmadı. Kahraman Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar ziyaret etti. İşte kare kare o anlar...