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15 Temmuz'un seyrini değiştiren kahraman! Şehit Ömer Halidemir'in kabrine ziyaretçi akını

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir verdiği destansı mücadeleyle tarih yazdı. Vatanına ihanet eden Semih Terzi'yi öldüren şehit Ömer Halisdemir bayrağını ve vatanının şerefini canı pahasına korudu.15 Temmuz hain darbe gecesinin yıl dönümünde Türk milleti Şehit Ömer Halisdemir'i unutmadı. Kahraman Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar ziyaret etti. İşte kare kare o anlar...

Giriş: 15.07.2024 15:33 Güncelleme: 15.07.2024 15:35
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Türk milleti 15 Temmuz’un seyrini değiştiren şehit Ömer Halidemir’i unutmadı! Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akın

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızmış bir grup FETÖ'cü asker tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi, halkın direnişi ile geri püskürtüldü.

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Türk milleti 15 Temmuz’un seyrini değiştiren şehit Ömer Halidemir’i unutmadı! Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akın

Canı pahasına sokağa çıkarak vatanını koruyan kahraman Türk milletinin destansı mücadelesiyle tarih yazdı.

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Türk milleti 15 Temmuz’un seyrini değiştiren şehit Ömer Halidemir’i unutmadı! Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akın

Hain darbe grişiminin 8. yıl dönümünde şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

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Türk milleti 15 Temmuz’un seyrini değiştiren şehit Ömer Halidemir’i unutmadı! Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akın

Çocuklarına Ömer Halisdemir'in kahramanlıklarını anlatan aileler, duygu dolu anlar yaşıyor.

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Türk milleti 15 Temmuz’un seyrini değiştiren şehit Ömer Halidemir’i unutmadı! Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akın

Eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı da şehidin kabrini ziyaret ederek dua okudu, şehidin babası Hasan Hüseyin, ağabeyi Doğan ve kardeşi Savaş Halisdemir ile görüştü.