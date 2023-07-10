10 Temmuz 2023, Pazartesi
THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SON DURUM 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!
"Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başvuru süreci 2 Haziran tarihinde tamamlanan Arnavutköy Yenişehir sosyal konut projesi hakkında detaylar merak ediliyor. Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 daireler kura çekilişi ile satılacak. Ev sahibi olmak isteyenler, THY Emlak Konut başvuru sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekiliş sonuçları son durum 2023!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 10:58
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