13 Temmuz 2023, Perşembe
Tek yöntemle sıfır beden oldu! 2 çocuk annesi Pelin Akil'e 6 kilo verdiren diyet listesi...
1 ayda tığ gibi olan oyuncu Pelin Akil'in kilo zayıflama sırrı ortaya çıktı. Son zamanlarda paylaştığı diyet ve spor gönderileriyle kilo vermek isteyenlere ilham kaynağı olan güzel oyuncu, kısa sürede 6 kilo verdi. 56 kiloya düştüğünü açıklayan Akil'in fitliğinin sırrı meğer buymuş...
Giriş Tarihi: 13.07.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 11:10
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