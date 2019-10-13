Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesini açıkladı! İşte vatandaşların sağlığını hiçe sayan çikolata markaları!

Vatandaşların sağlığını hiçe sayan çikolataların listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi vatandaşların merak konusu oldu. Vatandaşlara sağlıksız ürünler yediren firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edildi. Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edilirken, vatandaşlara ''çikolata'' adı altında sağlığı tehlikeye düşürecek maddeler yediren firmalar ve ürünler tek tek ifşa edildi. İşte, içinde her türlü yabancı madde bulunan çikolatalar...