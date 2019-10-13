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Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesini açıkladı! İşte vatandaşların sağlığını hiçe sayan çikolata markaları!

Vatandaşların sağlığını hiçe sayan çikolataların listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi vatandaşların merak konusu oldu. Vatandaşlara sağlıksız ürünler yediren firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edildi. Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edilirken, vatandaşlara ''çikolata'' adı altında sağlığı tehlikeye düşürecek maddeler yediren firmalar ve ürünler tek tek ifşa edildi. İşte, içinde her türlü yabancı madde bulunan çikolatalar...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 03:56 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 04:27
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Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesini açıkladı! İşte vatandaşların sağlığını hiçe sayan çikolata markaları!

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşların sağlığını hiçe sayan çikolata üreticilerini bir bir ifşa etti. İşte ''çikolata'' adı altında her türlü pisliği vatandaşa yediren o firmalar ve ürünleri...

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Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesini açıkladı! İşte vatandaşların sağlığını hiçe sayan çikolata markaları!

Ürünün adı: High Power Energy Chocolate For Victory Man 18 gr

İçinde bulunan yasaklı maddeler: Sildenafil, Tadalafil

Üretici firma: Göçmez Gıda- Engin GÖÇMEZ Esenyurt/İSTANBUL

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Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesini açıkladı! İşte vatandaşların sağlığını hiçe sayan çikolata markaları!

Ürünün adı: 7/24 Love Energy Chocolate N ew For Man 18 gr

İçinde bulunan yasaklı maddeler: Sildenafil

Üretici firma: Göçmez Gıda- Engin GÖÇMEZ Esenyurt/İSTANBUL

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Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesini açıkladı! İşte vatandaşların sağlığını hiçe sayan çikolata markaları!

Ürünün adı: 7/24 Love Energy Chocolate New For Woman 18 gr

İçinde bulunan yasaklı maddeler: Sildenafil, Tadalafil

Üretici firma: Göçmez Gıda- Engin GÖÇMEZ Esenyurt/İSTANBUL

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Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesini açıkladı! İşte vatandaşların sağlığını hiçe sayan çikolata markaları!

Ürünün adı: High Power Ginseng, Epimedium ve Gingko Karışımlı Bitter Çikolata 18 gr

İçinde bulunan yasaklı maddeler: Sildenafil

Üretici firma: Göçmez Gıda- Engin GÖÇMEZ Esenyurt/İSTANBUL