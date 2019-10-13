Tarım Bakanlığı bir bir ifşa etti! Çay, kahve diye vatandaşa zehir içirmişler!

Vatandaşların sağlığını hiçe sayan çay ve kahvelerin listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi vatandaşların merak konusu oldu. Vatandaşlara sağlıksız ürünler yedirip içirebilen firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edildi. Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edilirken, vatandaşlara ''çay,kahve'' adı altında sağlığı tehlikeye düşürecek maddeler içeren firmalar ve ürünler tek tek ifşa edildi. İşte, içinde her türlü yabancı madde bulunan çay ve kahve markaları...