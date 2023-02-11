Taha Duymaz KURTARILDI mı, yaşıyor mu? 11 ŞUBAT Enkaz altında kalan Taha Duymaz ve ailesi bulundu mu?

Tüm Dünya, Türkiye'de yaşanan deprem faciasını konuşuyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da ailesi ile birlikte enkaz altında kalan sosyal medyada yemek videolarıyla fenomen halina gelen Taha Duymaz'ın son durumu sevenleri tarafından merakla bekleniyor. 1 milyonu aşkın kişi tarafından takip edilen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? sorusu gündeme getiriliyor. Dilan Polat son olarak sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi. İşte, detaylar...