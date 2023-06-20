SSK Bağ-Kur emeklisine maaş hesaplaması belirdi! Temmuz’da kim ne kadar maaş alacak? Refah payı, seyyanen zam ile kök maaş en az...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde yaptığı açıklamada, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak" ifadelerini kullandı.