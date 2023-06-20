20 Haziran 2023, Salı
SSK Bağ-Kur emeklisine maaş hesaplaması belirdi! Temmuz'da kim ne kadar maaş alacak? Refah payı, seyyanen zam ile kök maaş en az...
"Temmuz'da emekliler ne kadar maaş alacak?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Geriye yalnızca 1 veri kaldı. Haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. 5 aylık enflasyon rakamının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına ne kadar zam yapılacağını sorguluyor. İşte, yeni emekli maaş tablosu!
Giriş Tarihi: 20.06.2023 17:29
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