11 Mart 2022, Cuma
SON DAKİKA! 📣 Kar tatili olan iller açıklandı: 11 Mart hangi illerde okullar tatil edildi?
SON DAKİKA! Kar tatili olan iller hangileri? Yurdun birçok bölgesini etkisi altına alan 'Aybar' nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Valilikler tarafından son dakika olarak duyurulan kar tatili haberlerinin ardından, hangi illerde okulların tatil olacağı araştırılmaya başlandı. 11 Mart Cuma tarihinde tatil olacak iller listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 11 Mart hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller...
Giriş Tarihi: 11.03.2022 06:43
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