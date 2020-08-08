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Haberler Galeri Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan sokağa çıkma yasağı için kritik rakamı açıkladı

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan sokağa çıkma yasağı için kritik rakamı açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son günlerde yeniden yükselişe geçen günlük yeni koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlhan, vatandaşları hayati uyarılarda bulunurken, sokağa çıkma yasağının uygulanması için gerekli olan kritik günlük vaka sayısını da açıkladı. Peki günlük yeni vaka sayıları kaça yükselirse sokağa çıkma kısıtlaması getirilir? Yeni vaka sayılarının düşürülmesi için ne gibi tedbirler alınmalı? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 21:28
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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan sokağa çıkma yasağı için kritik rakamı açıkladı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs vaka sayılarında artış olursa bölgesel olarak bazı kısıtlamaların olabileceği uyarısında bulundu.

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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan sokağa çıkma yasağı için kritik rakamı açıkladı

Prof. Dr. İlhan'ın uyarılarından bazıları şöyle:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her konuda yetkili. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu o il için, o hafta sonu için, o ilde sokağa çıkma yasağı ilan edebilir, sokakta bulunulan saatlere kısıtlama getirebilir, AVM'leri kapatabilir.

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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan sokağa çıkma yasağı için kritik rakamı açıkladı

Okulların açıldığını düşünürsek okullar ile ilgili kısıtlamaya gidebilir.

Her türlü yetki ilin kendisinde. İlin kendisi dahilinde yapabileceği gibi ilçede, mahallede de bunu gerçekleştirme yetkisine sahip İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu.

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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan sokağa çıkma yasağı için kritik rakamı açıkladı

Örneğin; A ilinde vakalar sürekli artıyor, B ilinde artmıyor. Türkiye genelinde kısıtlamaya gitmek diğer illerle ilgili de bazı sıkıntılar ortaya çıkarılabilir.

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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan sokağa çıkma yasağı için kritik rakamı açıkladı

Kurallara uyulmayan illerde kısıtlamaya gidilmesi, kurallara uyulan illerde kısıtlamaya gidilmemesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Tabi rakamlar çok ilerler, 2 binleri, 3 binleri geçer tabi ülke genelinde de benzer kısıtlamalar getirilebilir.

Şu an böyle bir düşünce söz konusu değil.