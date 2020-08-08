Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan sokağa çıkma yasağı için kritik rakamı açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son günlerde yeniden yükselişe geçen günlük yeni koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlhan, vatandaşları hayati uyarılarda bulunurken, sokağa çıkma yasağının uygulanması için gerekli olan kritik günlük vaka sayısını da açıkladı. Peki günlük yeni vaka sayıları kaça yükselirse sokağa çıkma kısıtlaması getirilir? Yeni vaka sayılarının düşürülmesi için ne gibi tedbirler alınmalı? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 21:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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