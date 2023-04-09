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Haberler Galeri Son dakika AK Parti milletvekili adayları açıklandı mı? İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023!

Son dakika AK Parti milletvekili adayları açıklandı mı? İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023!

Son dakika: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlrine kısa bir süre kala AK Parti'nin milletvekili aday listesi de netleşti. 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayların isimleri belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimlere hazırlanan AK Parti 2023 seçimlerine büyük değişim ve yenilenme parolasıyla girecek..Seçim takvimine göre, listelerin tesliminden sonra eksiklerin tamamlanması için YSK tarafından partilere 4 günlük ek süre verilecek. Peki, AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu? İşte, il il AK Parti milletvekili adayları isim listesi 2023!

Giriş Tarihi: 09.04.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 15:41
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Son dakika AK Parti milletvekili adayları açıklandı mı? İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023!

AK Parti'nin milletvekili adayları isim listesi açıklandı! 14 Mayıs 2023 seçimlerine sayılı günler kala partiler, milletvekili adaylarını da açıklamaya başladı. "AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu?" sorusu milyonlarca kişi tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı ile 28. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin partilerin aday adayı listeleri açıklanmıştı.İşte, AK Parti il il milletvekili adayları isim listesi...

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Son dakika AK Parti milletvekili adayları açıklandı mı? İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023!

2023 AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU

AK Parti'de artık belli olan ve son şeklini il il eğilimleri, alanında öne çıkan isimleri ve kanaat önderlerini değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat verdiği milletvekili aday listesi saatler içerisinde açıklanacak. Listeyle ilgili çok önemli bilgiler kulislere sızdı.

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Son dakika AK Parti milletvekili adayları açıklandı mı? İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023!

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

Ankara 1. Bölge 1. Sıra: Tuğrul Türkeş

Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay


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Son dakika AK Parti milletvekili adayları açıklandı mı? İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023!

Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)

Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar

Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında)

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Son dakika AK Parti milletvekili adayları açıklandı mı? İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023!

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu

Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci

Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik

Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok

Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)