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SMA teşhisi nasıl konur? SMA hastalığı nedir, ne zaman ortaya çıkar? Tedavisi, belirtileri, SMA testi...

"SMA nedir, tedavisi var mı, bulaşıcı mı?" sorularının cevabı merak konusu oldu. Tıp dilindeki adıyla Spinal Musküler Atrofi, batı ülkelerinde daha sık görülmekle birlikte son dönemlerde ülkemizde de yaygınlaşan bir hastalıktır. Tedavisi oldukça maaliyetli bir hastalık olan SMA için farkındalık çalışmaları da yürütülmektedir. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, "SMA nasıl ortaya çıkar, hamilelikte belli olur mu?" gibi soruların da cevabını araştırıyor. İşte, SMA hastalığı hakkında tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.05.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 09:41
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SMA teşhisi nasıl konur? SMA hastalığı nedir, ne zaman ortaya çıkar? Tedavisi, belirtileri, SMA testi...

"SMA hastalığı nedir, tedavisi var mı?" soruları arama motorlarında hız kazandı. Son zamanlarda ülkemizde de yagınlaşan SMA, genelde bebeklerde görülmektedir. İlaçlarının yüksek maliyetli olması nedeniyle bu hastalığa sahip çocukların ailelerinin yürüttüğü yardım kampanyaları devam etmektedir. İşte SMA hakkında merak edilen soruların cevabı haberimizde...

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SMA teşhisi nasıl konur? SMA hastalığı nedir, ne zaman ortaya çıkar? Tedavisi, belirtileri, SMA testi...

SMA NEDİR?

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), sinir hücrelerini etkileyen genetik bir hastalıktır. Bebeklerde en sık rastlanan ölüm nedeni olarak kabul edilen SMA, batı ülkelerinde daha sık görülür. Ülkemizde ise yaklaşık 6 bin ile 10 bin doğumda bir bebekte görülen genetik geçişli bir hastalıktır. Bu hastalık, kasların kontrolünü sağlayan motor nöronlarının zamanla kaybına neden olur. SMA, çocukluk döneminde ortaya çıkar ve genellikle 2 yaşından önce belirtiler gösterir.

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SMA teşhisi nasıl konur? SMA hastalığı nedir, ne zaman ortaya çıkar? Tedavisi, belirtileri, SMA testi...

SMA HASTALIĞI NEDEN OLUR?

SMA'nın nedeni, SMN1 (Spinal Müsküler Atrofi Nötralizan Gen 1) adı verilen bir genin mutasyona uğraması veya eksik olmasıdır. SMN1 geni, omurilikte bulunan motor nöronların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan bir protein olan spinal musküler atrofiyada motor nöron proteini (SMN) üretir. SMN1 genindeki mutasyonlar veya eksiklikler, SMN proteininin düzgün bir şekilde sentezlenememesine ve motor nöronların zayıflamasına neden olur.

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SMA teşhisi nasıl konur? SMA hastalığı nedir, ne zaman ortaya çıkar? Tedavisi, belirtileri, SMA testi...

SMA HASTALIĞI GENETİK Mİ? BULAŞICI MI?

Spinal muskuler atrofi hastalığı hareket ve sinir hücrelerini etkilediğinden genellikle iki taraflı güçsüzlük, hareket kısıtlılığı oluştuğunda fark edilir. Anne ve babaların taşıyıcı olduğunun farkında olmaksızın sürdürdükleri yaşantılarında bebek sahibi olmaya karar verdiklerinde mutasyona uğramış geninin her iki ebeveynden de bebeğe geçmesiyle SMA oluşur.

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SMA teşhisi nasıl konur? SMA hastalığı nedir, ne zaman ortaya çıkar? Tedavisi, belirtileri, SMA testi...

Ebeveynlerin birinden genetik geçiş olması durumunda hastalık oluşmasa da taşıyıcılık oluşabilir. Ebeveynlerin bebeklerinin hareketlerinde anormallik fark etmesiyle hekime başvurmaları sonrası EMG ile sinir ve kas ölçümü yapılır. Anormal bulgular tespit edildiğinde kan testi ile şüpheli genler incelenir ve SMA teşhisi konulur.