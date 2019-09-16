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Sınır hattında ortak devriyeyi gören teröristlerin paniği

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede 5'inci hava devriyesini yürüten Türk ve ABD helikopterleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn ilçesi üzerinde uçtu. Bu sırada iş makineleri ile hendek kazan teröristler ise paniğe kapılarak çalışmayı durdurdu.

Giriş Tarihi: 16.09.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 16:23
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Sınır hattında ortak devriyeyi gören teröristlerin paniği

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nden havalanan Türk ve ABD helikopterleri 5'inci ortak devriyeyi yaptığı sırada Resulayn üzerinde uçuş yaptı.


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Sınır hattında ortak devriyeyi gören teröristlerin paniği

Bölgede iş makineleri ile siper kazan PKK/PYD'li teröristler ise helikopterleri görünce panikleyerek kazı yapmayı durdurdu.

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Sınır hattında ortak devriyeyi gören teröristlerin paniği

Teröristler, helikopterlerin bölgeden uzaklaşmasının ardından ise kazı çalışmalarına devam etti.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Sınır hattında ortak devriyeyi gören teröristlerin paniği
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Sınır hattında ortak devriyeyi gören teröristlerin paniği