27 Haziran 2024, Perşembe
SINAVSIZ alan liseler e-Okul sorgulama ekranı 2024 | LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? Yerel yerleştirme nasıl yapılır?
LGS'ye girmeden liseye gidilir mi sorusu, öğrenci ve velilerin gündeminde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 81 ilde 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sınavına katılmayan 8. sınıf mezunları, "Sınavsız hangi liseye gidebilirim?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni sistemle, adrese dayalı olarak liselere kayıt yapılabiliyor.
Giriş: 27.06.2024 11:38
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