SINAVSIZ alan liseler e-Okul sorgulama ekranı 2024 | LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? Yerel yerleştirme nasıl yapılır?

LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Bu soru, son günlerde öğrenciler ve veliler arasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Lise sınav sonuçlarının açıklanmasına son 1 gün kala, öğrenciler gitmek istedikleri liseleri belirlemeye başladılar. Peki, LGS puanı olmadan lise tercihi yapmak mümkün mü? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!