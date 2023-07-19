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SEYYANEN ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA 2023! Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? Memur emeklisine seyyanen zam var mı, ne zaman yatacak?
"Memur maaş farkları ne zaman ödenecek 2023?" sorusunun cevabı araştırılırken konuya ilişkin son dakika açıklaması yaşandı. Emekli ve memur zammı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 Temmuz zammının kesinleşmesi sonrası "Memur maaş ne zaman yatacak, seyyanen zam ne zaman ödenecek? sorusu gündemdeki yerini aldı. Temmuz ayı başında maaşlarını alan memur emeklisi için de yüzde 25'lik maaş farkı ödemesi gerçekleşecek. İşte, memur maaş farkı ve seyyanen zam son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 19.07.2023 17:01Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 17:02