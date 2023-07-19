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Haberler Galeri SEYYANEN ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA 2023! Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? Memur emeklisine seyyanen zam var mı, ne zaman yatacak?

SEYYANEN ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA 2023! Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? Memur emeklisine seyyanen zam var mı, ne zaman yatacak?

"Memur maaş farkları ne zaman ödenecek 2023?" sorusunun cevabı araştırılırken konuya ilişkin son dakika açıklaması yaşandı. Emekli ve memur zammı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 Temmuz zammının kesinleşmesi sonrası "Memur maaş ne zaman yatacak, seyyanen zam ne zaman ödenecek? sorusu gündemdeki yerini aldı. Temmuz ayı başında maaşlarını alan memur emeklisi için de yüzde 25'lik maaş farkı ödemesi gerçekleşecek. İşte, memur maaş farkı ve seyyanen zam son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 19.07.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 17:02
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SEYYANEN ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA 2023! Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? Memur emeklisine seyyanen zam var mı, ne zaman yatacak?

Emeklilere seyyanen zam müjdesi son dakika duyuruldu! Memur maaş farkı ödemesi için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memurlara yapılacak zam kesinleşmiş ve üzerine refah payı eklenerek en düşük memur maaşı belirlenmişti. En düşük memur maaşlarının 22 bin 17 liraya artırılmasının ardından, memurlar seyyanen zamları hangi tarihte alacaklarını sorguluyor. İşte, memura seyyanen zam yattı mı? İşte, son durum...

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SEYYANEN ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA 2023! Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? Memur emeklisine seyyanen zam var mı, ne zaman yatacak?

Yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan farkı alan memurların, hükümet tarafından yapılan refah payı da ekleyerek alacağı zamlar belli olmuştu. En düşük emekli maaşının, seyyanen zamla birlikte 22 bin 17 liraya yükseltilmesinin ardından maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

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SEYYANEN ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA 2023! Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? Memur emeklisine seyyanen zam var mı, ne zaman yatacak?

MEMUR ZAMMI MECLİS'TE YASALAŞTI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

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SEYYANEN ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA 2023! Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? Memur emeklisine seyyanen zam var mı, ne zaman yatacak?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Memur ve emekli maaşına zammı da içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.

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SEYYANEN ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA 2023! Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? Memur emeklisine seyyanen zam var mı, ne zaman yatacak?

SEYYANEN ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.