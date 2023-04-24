HaberlerGaleriŞehit annesi 'Bunlar milletin iyiliğini ister mi?' diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: PKK’lı teröristlerle aynı kıyafeti giyiyor
Şehit annesi 'Bunlar milletin iyiliğini ister mi?' diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: PKK’lı teröristlerle aynı kıyafeti giyiyor
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in annesi Nesrin Güntekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında HDP desteği ile seçim çalışmasını yürüten Millet İttifakına tepki gösteri. Güntekin; "Oğlumu katledenlerle, Erdoğan'ı devirmek için oy ver diyenler aynı kıyafeti giyen insanlar" dedi.
Giriş Tarihi: 24.04.2023 08:22Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 08:22