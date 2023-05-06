Seda Sayan'ın izinden gitti! Safiye Soyman 20 günde 30 yaş gençleşti! Meğer sırrı buymuş...

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, son zamanlarda yakın arkadaşı Seda Sayan ile yaptırdığı estetik operasyonlarıyla gündem oluyor. Verdiği kiloların ardından çeşitli estetik ameliyatları geçiren Soyman'ın son hali sosyal medyada olay yarattı. Öte yandan görüntüsü bir hayli değişen sanatçının nasıl zayıfladığı sevenleri tarafından merak ediliyordu. Meğer o da birçok ünlünün başvurduğu yöntemi yaptırmış. İşte, 20 günde 10 kilo veren Soyman'ın zayıflık sırrı...