13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs Pazar oylar sayılmaya ne zaman başlayacak?

Seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs Pazar oylar sayılmaya ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı saatler kala vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. 14 Mayıs Pazar günü 08.00 ila 17.00 arasında seçmenler oylarını kullanacak. Vatandaşlar sandıkların saat kaçta açılıp oyların sayılmaya başlanacağını merak ediyorlar. Peki seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs Pazar oylar sayılmaya ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 17:11 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 17:13
  • 1
  • 14
Seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs Pazar oylar sayılmaya ne zaman başlayacak?

Seçim sonuçları saat kaçta belli olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. 14 Mayıs günü oylarını kullanacak olan seçmen sandıkların ne zaman açılacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve 287. Dönem Milletvekili seçim ve sonuçlarına ilişkin detaylar aratılıyor. Peki seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs Pazar oylar sayılmaya ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs Pazar oylar sayılmaya ne zaman başlayacak?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

  • 3
  • 14
Seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs Pazar oylar sayılmaya ne zaman başlayacak?

18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise ahaber.com.tr'de olacak. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebilecek.

  • 4
  • 14
Seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs Pazar oylar sayılmaya ne zaman başlayacak?

64 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.

  • 5
  • 14
Seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs Pazar oylar sayılmaya ne zaman başlayacak?

KAÇ SANDIK OLACAK?

14 Mayıs sabahı yurt genelinde 60 milyonun üzerindeki seçmen için 195 bin 705 sandık kurulacak. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için gümrük ve dış temsilciliklerde, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.