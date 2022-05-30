30 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Savaş pilotlarının vücutlarını zorlayan test! Dünyada sadece birkaç ülke var

Savaş pilotlarının vücutlarını zorlayan test! Dünyada sadece birkaç ülke var

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki uçakları yüksek güvenlik ve kabiliyette kullanması hedeflenen pilotlar, insan vücudunun sınırlarını zorlayan cihazlarda birbirinden güç testleri geçerek kokpite giriyor. Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanlığında özel eğitimlerden geçen savaş pilotları, dayanıklılık testine göre "uçuş men" ya da "uçuşa devam" raporu alıyor.

Giriş Tarihi: 30.05.2022 14:14
  • 1
  • 27
Savaş pilotlarının vücutlarını zorlayan test! Dünyada sadece birkaç ülke var

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki uçakları yüksek güvenlik ve kabiliyette kullanmaları hedeflenen pilotlar, insan vücudunun sınırlarını zorlayan cihazlarda birbirinden güç testleri geçmek zorunda.

Türk Silahlı Kuvvetleri, insan faktörü nedeniyle oluşan uçak kazalarının en aza indirilmesi için pilotlara, Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanlığında (USAEM) özel eğitim veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 27
Savaş pilotlarının vücutlarını zorlayan test! Dünyada sadece birkaç ülke var

USAEM'de pilotlara yapılan testleri ve verilen eğitimi görüntülendi

Uçucu personelin sağlığını belli standartta tutmak ve geliştirmek için çalışmalar yapılan merkezde, uçuştan kaynaklı ruhsal ve fiziksel etkilerin önlenmesine yönelik de eğitim veriliyor. Merkezde, uçulan hava aracının performansı sonucu ortaya çıkan birtakım fizyolojik tehditlerle bunlardan korunma yollarının pilotlara öğretilmesi amaçlanıyor. Böylece insan faktörü nedeniyle meydana gelebilecek uçak kazalarının en aza indirilmesi amacıyla uçuş emniyetine katkı sağlanıyor.

  • 3
  • 27
Savaş pilotlarının vücutlarını zorlayan test! Dünyada sadece birkaç ülke var

DÜNYADA BİRKAÇ ÜLKE BÖYLE BİR MERKEZE SAHİP

Dünyada birkaç ülkenin sahip olduğu eğitim merkezinde, TSK uçucularının yanı sıra 15 yabancı ülkeden yaklaşık 2 bin pilot fizyolojik eğitim aldı. Uçucu sağlığına yönelik Türkiye'deki tek eğitim merkezi olan USAEM'de, pilotlara gökyüzündeyken karşılaşabilecekleri durumların fizyolojik etkisine karşı eğitimler veriliyor.

  • 4
  • 27
Savaş pilotlarının vücutlarını zorlayan test! Dünyada sadece birkaç ülke var

Eğitimler pilotların kullandıkları uçakların modeline göre farklılık gösteriyor. Teorik ve pratik olarak iki bölümde verilen eğitimlerin ardından pilotlar, son teknoloji cihazlarda teste tabi tutuluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki uçakları yüksek güvenlik ve kabiliyette kullanması hedeflenen pilotlara, insan vücudunun sınırlarını zorlayan cihazlarda birbirinden güç testler uygulanıyor.

Savaş pilotları, uçuş şartlarında karşılaşabilecekleri problemlerden kurtulmanın yollarını yerdeki bu cihazlarda emniyetle test ediyor.

  • 5
  • 27
Savaş pilotlarının vücutlarını zorlayan test! Dünyada sadece birkaç ülke var

G KUVVETİNE DAYANIKLILIK SEVİYELERİ ÖLÇÜLÜYOR

Hava Harp Okulundan mezun olan pilot adayı subaylar ile TSK'daki uçucular, USAEM'deki insan santrifüjünde (G-Lab), uçucu vertigosu eğitim cihazında (Gyro-Lab), alçak basınç odasında, atlama sandalyesinde eğitim görüyor, gece görüş konusunda karşılaşılabilecek durumlara ilişkin bilgilendiriliyor.

Pilotlar, testler öncesinde uçuş tabiplerinin kontrolünden geçiriliyor. Bu kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu belirlenmeyen pilotlar, özel uçuş ekipmanlarını giyinerek cihazlardaki yerini alıyor.