Savaş pilotlarının vücutlarını zorlayan test! Dünyada sadece birkaç ülke var

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki uçakları yüksek güvenlik ve kabiliyette kullanması hedeflenen pilotlar, insan vücudunun sınırlarını zorlayan cihazlarda birbirinden güç testleri geçerek kokpite giriyor. Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanlığında özel eğitimlerden geçen savaş pilotları, dayanıklılık testine göre "uçuş men" ya da "uçuşa devam" raporu alıyor.

Giriş Tarihi: 30.05.2022 14:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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