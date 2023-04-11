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Haberler Galeri SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama

Sağlık Bakalığı KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 31 bin 600 sözleşmeli personel alımı için tercihler ÖSYM sayfası üzerinden alınmıştı. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar, ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden tercih sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı.

Giriş Tarihi: 11.04.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 16:44
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SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı.Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 31 bin 600 personel alımı için KPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin son dakika duyurusunun ardından "Sağlık Bakanlığı personel alım tercih sonuçlarına nasıl bakılır" sorusu gündeme getirildi..İşte Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı...

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SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2023/5 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM açıklamasında "28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

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SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." ifadesini kullandı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni sağlık teknikerinden oluşacak.

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SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI

Biyolog (Lisans): 28
Çocuk Gelişimcisi (Lisans): 102
Diğer Sağlık Personeli (Lisans): 100
Dil ve Konuşma Terapisti (Lisans): 41
Diyetisyen (Lisans): 255
Ebe (Lisans): 1530
Fizyoterapist (Lisans): 510
Hemşire (Lisans): 5202
Hemşire (Ortaöğretim): 867
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) (Lisans): 28
Odyolog (Lisans): 26
Perfüzyonist (Lisans): 25
Psikolog (Lisans): 255