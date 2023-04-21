21 Nisan 2023, Cuma
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu? Temizlik, güvenlik görevlisi...
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçaları 2023! Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları 27 Mart 2023 tarihinde sona erdi. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından, kura çekim tarihleri adaylar tarafından merak konusu oldu.Sağlık Bakanlığı işçi alımı kapsamında; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolara alım yapacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından isim listesi açıklanacak.Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi...
Giriş Tarihi: 21.04.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 16:00
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