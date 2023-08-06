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Sabah gazetesi Mahmut Övür yazdı: Önce Bodrum sonra Akbelen!

Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri'nin maden sahasının genişletilmek istenmesi provokasyon malzemesi yapıldı. Sabah gazetesi Mahmut Övür, son haftalarda Akbelen'de yaşananlara tepki gösteren bir yazı kaleme aldı. Daha önce yaşanan "Bergama altın madeni" ve "Gezi kalkışması" olaylarını örnek gösteren Övür, "Şimdi benzer bir operasyonu Muğla Akbelen'deki kömür madeni olayında görüyoruz. Mayıs seçiminde büyük yenilgi alıp travma yaşayan siyasetçisinden aydınına, gazetecisinden sosyetesine kim varsa, önce Bodrum'a, sonra da Akbelen'e akıyor. Eylemin organizatörleri de her zaman olduğu gibi Yeşil Sol Parti ve ne kadar marjinal sol grup varsa onlar. CHP'liler de rol kapmaya çalıştılar; ama olmadı." ifadelerine yer verdi. İşte dikkat çeken yazının tamamı...

Giriş Tarihi: 06.08.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 09:45
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Sabah gazetesi Mahmut Övür yazdı: Önce Bodrum sonra Akbelen!

"Ne zaman Batı'nın destek verdiği çevre eylemi görsem şüpheye düşerim. İlkini 90'larda Bergama altın madeninde gördük. Türkiye iki binli yıllara kadar kendi altın madenini çıkaramayan bir ülkeydi. Çıkarmaya kalkınca da Almanya destekli lobiler devreye girmiş, Hopdediks gibi sempatik kahramanlarla kafaları karıştırarak eylemin uzun sürmesini sağlamıştı. Necip Hablemitoğlu cinayeti aydınlatılsaydı bu gerçek de ortaya çıkardı. Bu cinayete rağmen başaramadılar. Bugün Türkiye yılda 40 bin ton altın üretiyor hem de yerli firmalarla.

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Sabah gazetesi Mahmut Övür yazdı: Önce Bodrum sonra Akbelen!

İkincisi 2013'teki Gezi kalkışmasıydı. Birkaç ağaç için başlatılmış; ama meselenin birkaç ağaç olmadığı kısa sürede anlaşılmıştı. Acı sonuçları da olan ve "hükümeti devirmeye" yönelen bu eyleminin Türkiye'ye bedeli de ağır oldu.

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Sabah gazetesi Mahmut Övür yazdı: Önce Bodrum sonra Akbelen!

Batı, medyası-lobileri ve ajanlarıyla bu eylemin arkasındaydı. Ama yine başaramadılar ve Türkiye büyük bir vandalizmi siyasi iradenin dik duruşuyla atlattı.

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Sabah gazetesi Mahmut Övür yazdı: Önce Bodrum sonra Akbelen!

Şimdi benzer bir operasyonu Muğla Akbelen'deki kömür madeni olayında görüyoruz. Mayıs seçiminde büyük yenilgi alıp travma yaşayan siyasetçisinden aydınına, gazetecisinden sosyetesine kim varsa, önce Bodrum'a, sonra da Akbelen'e akıyor.

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Sabah gazetesi Mahmut Övür yazdı: Önce Bodrum sonra Akbelen!

Eylemin organizatörleri de her zaman olduğu gibi Yeşil Sol Parti ve ne kadar marjinal sol grup varsa onlar. CHP'liler de rol kapmaya çalıştılar; ama olmadı. Bir de Bodrum'u mesken tutan İstanbul sosyetesi var...