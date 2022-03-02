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PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı? Otobüslerde, uçaklarda, askerlikte PCR testi bitti mi? Bilim Kurulu kararları!

PCR testi zorunluluğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrası gözler alınacak yeni kararlara çevrildi. PCR testi zorunluluğu bazı durumlarda devam ederken, bugün alınacak kararla tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı? Otobüslerde, uçaklarda, askerlikte PCR testi bitti mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 10:42
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PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı? Otobüslerde, uçaklarda, askerlikte PCR testi bitti mi? Bilim Kurulu kararları!

PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı? Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Bakan Koca'nın kısıtlamalara yönelik yaptığı açıklamalar sonrası PCR testi zorunluluğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı? Otobüslerde, uçaklarda, askerlikte PCR testi bitti mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı? Otobüslerde, uçaklarda, askerlikte PCR testi bitti mi? Bilim Kurulu kararları!

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU TAMAMEN KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'da açıklamalarda bulunacak. Toplantıda PCR testi zorunluluğunun da görüşülmesi bekleniyor. Alınacak yeni kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı? Otobüslerde, uçaklarda, askerlikte PCR testi bitti mi? Bilim Kurulu kararları!

İŞTE ALINMASI BEKLENEN KARARLAR

Bakan Koca'nın açıklayacağı müjdenin detayları da belli oldu.

1-) HES kodunun kaldırılması
2-) PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi,
3-) Tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumu sonucunda Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre müjdeli haber açıklanacak.

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PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı? Otobüslerde, uçaklarda, askerlikte PCR testi bitti mi? Bilim Kurulu kararları!

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KİMLER İÇİN DEVAM EDİYOR?

Geçtiğimiz günlerde kaldırılan PCR testi zorunluluğu kararında değişikliğe gidildi. Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanlarda PCR testi istenmeye devam edilecek.

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PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı? Otobüslerde, uçaklarda, askerlikte PCR testi bitti mi? Bilim Kurulu kararları!

UÇAKLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU VAR MI?

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.