PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı? Otobüslerde, uçaklarda, askerlikte PCR testi bitti mi? Bilim Kurulu kararları!

PCR testi zorunluluğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrası gözler alınacak yeni kararlara çevrildi. PCR testi zorunluluğu bazı durumlarda devam ederken, bugün alınacak kararla tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı? Otobüslerde, uçaklarda, askerlikte PCR testi bitti mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.03.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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