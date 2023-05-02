Partilerin oy oranları açıklandı! Başkan Erdoğan açık ara önde! 14 MAYIS SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! İşte, son durum...

Türkiye, 14 Mayıs seçimleri için geri sayıma başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine adım adım yaklaşılırken, son anket sonuçları belli oldu. Milyonlarca vatandaş "hangi parti önde, oy farkı yüzde kaç?" sorusuna yanıt arama başladı. 10 binden fazla vatandaşa "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" ve "Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. İşte, 14 Mayıs seçim anketi sonuçları oy oranları...