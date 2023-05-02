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Haberler Galeri Partilerin oy oranları açıklandı! Başkan Erdoğan açık ara önde! 14 MAYIS SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! İşte, son durum...

Partilerin oy oranları açıklandı! Başkan Erdoğan açık ara önde! 14 MAYIS SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! İşte, son durum...

Türkiye, 14 Mayıs seçimleri için geri sayıma başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine adım adım yaklaşılırken, son anket sonuçları belli oldu. Milyonlarca vatandaş "hangi parti önde, oy farkı yüzde kaç?" sorusuna yanıt arama başladı. 10 binden fazla vatandaşa "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" ve "Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. İşte, 14 Mayıs seçim anketi sonuçları oy oranları...

Giriş Tarihi: 02.05.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 10:50
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Partilerin oy oranları açıklandı! Başkan Erdoğan açık ara önde! 14 MAYIS SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! İşte, son durum...

14 Mayıs son seçim anketi sonuçları açıklandı! Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için geri sayıma başladı. Partilerin oy oranlarını merak eden milyonlarca vatandaş, "Hangi parti önde, fark yüzde kaç?" sorusuna yanıt ararken, son olarak Areda Survey 28 Nisan 2023 tarihli seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları araştırılmaya başladı. İşte, 14 Mayıs seçim anketi sonuçları oy oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Partilerin oy oranları açıklandı! Başkan Erdoğan açık ara önde! 14 MAYIS SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! İşte, son durum...

2023 SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI!

Areda Survey yaş, cinsiyet, eğitim ve siyasal eğilim özelliklerini temsil eden 14 bin 193 kişi ile 25 – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiridği anketin sonuçlarını paylaştı.

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Partilerin oy oranları açıklandı! Başkan Erdoğan açık ara önde! 14 MAYIS SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! İşte, son durum...

İLK TURDA KİME OY VERECEKSİNİZ?

"14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıarın yüzde 51,1'i Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi.

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Partilerin oy oranları açıklandı! Başkan Erdoğan açık ara önde! 14 MAYIS SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! İşte, son durum...

Katılımcıların yüzde 42'si Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 4,1'i Muharrem İnce, yüzde 2,8'i Sinan Oğan dedi.

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Partilerin oy oranları açıklandı! Başkan Erdoğan açık ara önde! 14 MAYIS SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! İşte, son durum...

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA...

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylar 2. Tura kalsa hangisine oy verirsiniz?" sorusunaysa, katılımcıların yüzde 53,3'ü Recep Tayyip Erdoğan dedi.