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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS sınavı iptal mi? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi sınavı iptal edilecek mi?

ÖSYM son dakika: KPSS sınavı iptal mi? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi sınavı iptal edilecek mi?

KPSS iptal edilecek mi? KPSS ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Lisans KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi oturumları 31 Temmuz'da gerçekleştirildi. 2022 KPSS Lisans sınavına ilişkin bazı iddiaların gündeme gelmesinin ardından "KPSS iptal mi?, "KPSS iptal edilecek mi?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS sınavı iptal mi? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı iptal edilecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022 12:52
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ÖSYM son dakika: KPSS sınavı iptal mi? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi sınavı iptal edilecek mi?

Son dakika... KPSS sınavı iptal mi? ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın, 2022 KPSS Lisans oturumuna ilişkin DDK'ye inceleme talimatı vermesinin ardından sınava ilişkin son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS sınavı iptal mi? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi sınavı iptal edilecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika: KPSS sınavı iptal mi? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi sınavı iptal edilecek mi?

KPSS SINAVI İPTAL EDİLECEK Mİ?

Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

DDK'nın sınav sorularını incelemesinin ardından alınan karar açıklanacak. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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ÖSYM son dakika: KPSS sınavı iptal mi? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi sınavı iptal edilecek mi?

ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. HALİS AYGÜN GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alındığı kaydedildi.

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ÖSYM son dakika: KPSS sınavı iptal mi? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi sınavı iptal edilecek mi?

2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?

SINAV: 06-07 Ağustos 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

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ÖSYM son dakika: KPSS sınavı iptal mi? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi sınavı iptal edilecek mi?

2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?

SINAV: 14 Ağustos 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022