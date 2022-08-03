ÖSYM son dakika: KPSS sınavı iptal mi? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi sınavı iptal edilecek mi?

KPSS iptal edilecek mi? KPSS ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Lisans KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi oturumları 31 Temmuz'da gerçekleştirildi. 2022 KPSS Lisans sınavına ilişkin bazı iddiaların gündeme gelmesinin ardından "KPSS iptal mi?, "KPSS iptal edilecek mi?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS sınavı iptal mi? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı iptal edilecek mi? İşte cevaplar...